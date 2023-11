In anteprima il video di "Kilimangiaro" nuovo singolo di dr.gam

Milano, 21 nov. (askanews) – In anteprima il video di “Kilimangiaro” (White Coal Records – AWAL/The Orchard/Sony Music), il nuovo singolo di dr.gam già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 10 novembre.

“Kilimangiario” è un brano che nasce a marzo 2020, di getto, dr.gam, dopo essersi svegliato di soprassalto, ha iniziato come un fiume in piena a mettere nero su bianco le parole del testo, più scriveva e più l’idea si faceva chiara. “non eravamo caduti così in basso per caso”

Commenta l’artista a proposito del brano: “Quando perdemmo tutto, restavano le cose importanti da cui ripartire, la scienza, l’arte e l’amore” Il videoclip di “Kilimangiaro”, creato da Francesco ZANO Zanotti, è un cartone animato in 3D che ha come protagonista l’avatar di dr.gam.

dr.gam è l’acronimo del cantautore, chitarrista, produttore e videomaker Andrea Gamurrini, dove il cuore del nome e la testa del cognome vengono scelti come essenza della parte più istintiva e quella più razionale di un mondo svelato in entrambe le sue facce.