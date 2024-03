In anteprima il video di leomeconi "guastafeste" feat. Load

Milano, 19 mar. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di leomeconi "guastafeste" feat. Load, disponibile in digitale (Zero4Leo Music / The Orchard). Fuori anche il video. ""guastafeste" è un brano nato da una session in studio a Parma tra me e Andrea Blanc Spigaroli - dice leomecon...

Milano, 19 mar. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di leomeconi “guastafeste” feat. Load, disponibile in digitale (Zero4Leo Music / The Orchard). Fuori anche il video.

“”guastafeste” è un brano nato da una session in studio a Parma tra me e Andrea Blanc Spigaroli – dice leomeconi – il nostro intento era quello di raccontare una storia d’amore travagliata in chiave pop/punk, con un ritornello incisivo da poter cantare a squarciagola durante i concerti. Anche per questo, in fase di produzione, abbiamo preferito mantenere un approccio “live” della canzone, registrandola insieme ai miei amici Load a Rimini durante una studio session con il produttore Gianluca Morelli. Il lavoro è stato poi mixato e masterizzato a Como da Filadelfo Castro.”

“Per il video – racconta Federico Rettondini che ha curato la regia – leomeconi, ha voluto coinvolgere la sua band, i Load, ricostruendo un live nel quale trovarsi a suonare davanti ad amici e fan. Con Mimmo Fuggiano e Riccardo Franchetti abbiamo piazzato telecamere, controllato luci e tutto il resto è venuto così naturale che a metà delle riprese non abbiamo lanciato la base e leomeconi e i Load hanno cominciato a suonare dal vivo scatenando il pubblico in sala e ciò che doveva essere un giorno di riprese è diventato un evento, una festa.”

Leonardo Meconi, in arte leomeconi, Bologna, 13 maggio 2004, è un cantautore e chitarrista con all’attivo 2 album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Ha partecipato ad X-Factor.