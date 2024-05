In anteprima il video di "Mannerist Blues" di Odin S

Milano, 31 mag. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo ‘Mannerist Blues’ di Odin S. Odin Sokac, aka Odin S ha solo 16 anni, è un cantante e chitarrista croato con le idee molto chiare sul fatto di amare il blues. ‘Mannerist Blues’ è già stato dichiarato dagli addetti ai lavori un brano di svolta per la vita musicale del giovane Odine S che presto sarà in concerto in Europa e negli Usa.

‘Manierista’ ha due significati, entrambi importanti. Storicamente parlando, il manierismo è uno stile artistico del XVI secolo caratterizzato da artificialità, eleganza e distorsione sensuale della figura umana. Ma, in riferimento al singolo dell’esordio internazionale del talentuoso Odin S, il significato è riferito alla tendenza umana di vivere, parlare e assumere un atteggiamento abitudinario. Essere un manierista potrebbe rappresentare un ristagno in tutto ciò, in netto contrasto con la natura radicale e ‘improvvisata’ della forma musicale chiamata del blues.

“‘Mannerist Blues’ descrive l’atteggiamento ribelle di alcuni di noi, che rifiutano la norma abbracciando le autentiche emozioni umane e scegliendo di affrontare i fatti quotidiani della vita con fantasia, originalità e positività”. conferma Odine S. Il modo perfetto per autodescrivere la sua missione di diffondere un ‘vangelo’ buono e positivo al pubblico, attraverso la sua musica.