In anteprima il video di "Mare di niente" di Godo

In anteprima il video di "Mare di niente" di Godo

Roma, 5 giu. (askanews) - In anteprima esclusiva per askanews "Mare di niente", il nuovo videoclip del musicista romano Martino Schembri in arte Godo. Estratto dal suo ultimo album "Bacio di Venere", questo video realizzato da Laidhouse punta tutto sulla personale esistenza dell'artista e del suo se...