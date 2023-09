In anteprima il video di Mario Venuti "Segui i tuoi demoni"

In anteprima il video di Mario Venuti "Segui i tuoi demoni"

Milano, 7 set. (askanews) – In anteprima il video “Segui i tuoi demoni”, il nuovo singolo del cantautore Mario Venuti (etichetta Microclima, distribuzione Artist First), che torna dopo il brano uscito a maggio “Napoli-Bahia”.

La versione completa del video firmato da Lino Costa disponibile dalle ore 14.00 di venerdì 8 settembre sul canale YouTube dell’artista, si tratta un vero e proprio piccolo cortometraggio.

I demoni hanno sempre due facce – afferma il cantautore Mario Venuti – Io, per esempio, ho seguito il demone della musica che mi ha portato felicità ma anche sofferenza. Così come i demoni dell’amore e del sesso dispensano gioia ma anche tristezza. Perché nella vita le cose si conquistano attraverso strade a volte tortuose non prive di insidie.