In anteprima il video di Matthew Lee “Shout out Christmas”

Milano, 11 nov. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo ‘Shout Out Christmas’ di Matthew Lee, distribuito su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un regalo per tutti i fans del ciclonico artista, pronto ad esibirsi nei più importanti teatri italiani con un nuovissimo spettacolo.

“Shout Out Christmas” è un brano natalizio dal sapore vintage che unisce l’universo del Natale nella sua anima pop con il gospel, il country, il rock’n’roll e lo swing, reso inconfondibile dal tocco pianistico e l’energia vocale di Matthew Lee, che dichiara: “Ho sempre amato il Natale, è il periodo dell’anno che preferisco, lo vivo sempre come un momento magico.

Amo le canzoni tradizionali ed il gospel, è proprio da qui che nasce Shout Out Christmas, dove la tradizione dei grandi cori americani si unisce al mio pianoforte rock’n’roll.”

Matthew Lee oggi è considerato tra i principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ’50, rivisto in una chiave attuale, come lui sostiene “non “un’operazione nostalgia”, ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità”.