In anteprima il video di “Mi fai stare bene” di Lello Analfino

Milano, 22 giu. (askanews) – Esce il 24 giugno “Mi fai stare bene” (distribuzione ADA Music Italy), il nuovo singolo del cantautore siciliano Lello Analfino, frontman del gruppo Tinturia, che anticipa la pubblicazione del nuovo album dal titolo “Punto e a capo”, in uscita il 9 settembre.

Sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche preannunciano un nuovo cammino musicale per Lello Analfino, sempre costantemente alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni.

Il viaggio di Lello Analfino intrapreso con questo progetto musicale racconta la volontà dell’artista di aprirsi a nuovi orizzonti, nel segno del desiderio di cambiare e conquistare il futuro usando il presente come incipit.

“Nel rumore, nel sudore, nei colori della città che si muove c’è poesia, quella che ci fa stare bene. L’amore dà forma a questa condizione e rende tutto straordinario e semplice allo stesso tempo – racconta Lello Analfino – Con gli occhi innamorati tutto si colora di bello.

Non serve ricercare uno stato ameno quando quello che abbiamo basta per stare bene. Del resto, non è questo quello che cerchiamo, la condizione a cui tutti ambiamo?”

Il video “Mi fai stare bene” è stato diretto da Fabio Florio, con il montaggio a cura di Antony Saldì, il soggetto scritto da Peppe Milia e la partecipazione di Simona Trupia.

Questa la tracklist di “Punto e a capo”: “Tutto sembra normale”, “Maschere”, “Svegliati”, “Eroi diversi”, “Mi fai stare bene”, “Ogni volta”, “Io mi diverto”, “Baci definitivi”, “Regine”, “La tristezza non esiste”.