In anteprima il video di ‘Mush’ singolo de “Lassociazione”

Milano, 3 nov. (askanews) – Da venerdì 4 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica ‘Mush'(Compagnia Nuove Indye),il nuovo singolo della band emiliana Lassociazione.

Mush è una parola antica risalente a fine 800 ed è il comando che i cercatori d’oro davano ai cani che trainavano le loro slitte sulla neve del Klondike, li dove erano stati scoperti importanti giacimenti. Tradotto significherebbe “Andiamo”. Il termine è menzionato nel romanzo di Jack London “Il richiamo della foresta”.

“Per noi il cane che ha servito fedelmente il padrone fino alla meta ha un significato Particolare – Dichiara Lassociazione – perché scopre la foresta e i luoghi delle sue origini e decide di non tornare alla modernità dell’uomo, perché dentro di lui l’istinto primordiale ha il sopravvento e diventa lupo e libero”.

Il brano è un estratto dall’ album “Di cani di lupi e d’umani”. La band folk-rock emiliana racconta un mondo di frontiera dove la natura selvaggia domina l’uomo, le sue paure e le sue ambizioni.

Come i cani che trainano la slitta nella neve e sono legati tra loro da un destino comune, così anche queste canzoni cercano di attraversare la tempesta per arrivare a un nuovo orizzonte. Abbiamo fortemente voluto scrivere e cantare questo album nella nostra lingua dialettale d’Appennino. Suoni e parole in equilibrio incerto, una ricerca viva che amplifica la nostra visione del mondo.

Biografia

Lassociazione è un gruppo di folk-rock nato nell’Appennino Reggiano, che scrive canzoni dove si parla di gente e storie che testimoniano la cultura e i valori della propria terra e dove il dialetto è spesso scelto come linguaggio.

Un messaggio “universale”, comune a chi vive nei tanti luoghi “di frontiera” del nostro paese. Il gruppo si è guadagnato il riconoscimento come portavoce del patrimonio artistico-culturale locale e ha rappresentato l’Emilia Romagna ad Expo’ 2015, dove si è esibito al Padiglione Italia. La musica è un incontro tra suoni acustici ed elettrici che si amalgamano in una simbiosi perfetta e dove ogni musicista ha portato la propria differente esperienza.