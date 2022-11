In anteprima il video di "Natale d'Estate" di Sior Mirkaccio

Milano, 25 nov. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Sior Mirkaccio, Natale d'Estate (follia del Brasil) interpretato da Madame De Freitas. Un brano e un video che fanno sognare tutti, da zero a cent'anni, grazie alla magica matita di Fefè Catarinelli. Il brano è stato registr...

Milano, 25 nov. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Sior Mirkaccio, Natale d’Estate (follia del Brasil) interpretato da Madame De Freitas. Un brano e un video che fanno sognare tutti, da zero a cent’anni, grazie alla magica matita di Fefè Catarinelli. Il brano è stato registrato da Carlo e Andrea Poddighe (Poddighe Studio).

Ma dall’altra parte del mondo il Natale com’è? In Brasile è d’estate, ma l’immaginario natalizio rimane invariato ed è comunque neve, Finlandia e un Babbo Natale che gira sulla spiaggia nonostante il caldo e Sior Mirkaccio con questa “lieta samba” natalizia, interpretata magistralmente dall’esotica e solare Madame De Freitas, ci fa viaggiare con la fantasia anche grazie a disegni color pastello anni ’50, ispirati ad un personaggio con cui Mirko Dettori prima ancora di essere Sior Mirkaccio, amava rappresentarsi.

“La cosa più buffa del Natale dall’altra parte dell’equatore è che, nonostante lì faccia caldo come da noi ad agosto, l’immaginario natalizio non cambia: mettono la neve finta sui tetti delle case e in spiaggia si aggira sempre qualche Babbo Natale imbacuccato come se stesse al Polo Nord. Quando Madame De Freitas me lo raccontò decisi di farne una canzone e così nacque Natale d’Estate-follia del Brasil”.

La “Divina” Madame De Freitas, avvolta nel suo alone di mistero, con i suoi racconti ha ispirato e stuzzicato la creatività di Sior Mirkaccio che ha scritto proprio per lei il brano esotico, affidandolo ai suoi sorrisi e alla sua conturbante sensualità. “Le mie origini Brasiliane e i miei racconti d’infanzia hanno ispirato la mente geniale di Mirkaccio che con questa canzone è riuscito a raccontare esattamente quello che accade a Natale dall’altra parte del mondo.

Il sapore volutamente infantile è la colonna sonora perfetta per quei ricordi. In Natale d’Estate (follie del Brasil), ci sono tutti “i colori” del mio essere sul palcoscenico – conclude Madame De Freitas – mescolati alla felicità di poter raccontare il mio Brasile con ironia tra samba e varietà”. Natale d’Estate (follia del Brasil) è una canzone da rivista che non lascia seduto nessuno e con il suo video a disegni animati rapisce proprio tutti aprendoci le porte del Varietà e della fantasia.

Fefè Catarinelli fa parte della grande famiglia della Conventicola Degli Ultramoderni, come grafico, coreografo e scenografo e collaborando con Sior Mirkaccio, ha dato forma alle sue idee con la sua matita magica: “Poter lavorare spalla a spalla con due grandi artisti della musica e del varietà come Madame De Freitas e il Sior Mirkaccio è stato meraviglioso e stimolante. In questo progetto ho avuto la possibilità di illustrare ripercorrendo la storia del fumetto e dell’animazione del nostro passato, con la libertà e la semplicità di un bambino”.