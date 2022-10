In anteprima il video di “Olivia” nuovo singolo di Luv!

Milano, 19 ott. (askanews) – In anteprima il video Olivia di Ludovica Massidda in arte Luv!, cagliaritana classe 1997. Dopo la scia positiva del primo singolo “Maledetta”, pubblica “Funk You”, continuando a percorrere la via dei richiami agli anni 80, ai quali la sua immagine e il suo particolare timbro di voce si rifanno in maniera palese e quasi ossessiva. All’inizio dell’estate del 2022 pubblica il terzo singolo “Jamais Vu”, un superfunk allegro realizzato con una linea di basso mozzafiato.

Ad Agosto 2022 vince il Fortuna Music Award, aggiudicandosi tutti e 3 i riconoscimenti previsti e premi in palio. Attualmente sta lavorando al suo primo ep. – Olivia è il primo singolo –

“Dalle più dolci sonorità degli anni ’80, Olivia è la sindrome dell’abbandono. Oliva è chiedere aiuto per poter affrontare le proprie paure. Olivia è l’ancora di salvezza alla quale ci attacchiamo, le stelle in cui tutti speriamo, la luna di cui abbiamo bisogno.

Sentirsi vulnerabili e prendere coscienza della propria fragilità è il focus di questo brano”.

Luv! da sempre ha una missione, quella di trasmettere messaggi positivi, o comunque estremamente veri, intrisi dei sentimenti più puri. Luv! è la verità e il coraggio di presentarsi al mondo senza aspettarsi che il mondo ci comprenda, perchè la nostra battaglia più importante la affrontiamo ogni giorno, quella con noi stessi.