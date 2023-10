In anteprima il video di "Ossessioni parallele" dei Fuoricentro

Milano, 26 ott. (askanews) – In anteprima il video di “Ossessioni parallele”, il nuovo singolo della band milanese Fuoricentro.

Fast food, fast fashion, fast love, fast friends, fast family, fast lif siamo giunti nell’epoca dell’usa e getta oltre che degli oggetti, anche delle relazioni. È oramai lontana e sempre più distante l’epoca del valgo perché sono oppure “dell’eccomi io sono questo/a.

“La lotta al cambiamento climatico parte anche e soprattutto dalle nostre abitudini – dichiara la band – oggi siamo in preda a mille stimoli differenti indotti, quasi a diventare delle ossessioni parallele: il nostro tempo è il tempo degli accumuli, dei vestiti usa e getta, della plastica dovunque e comunque, della solitudine, degli schermi dei telefoni nell’epoca delle iper connessioni, dell’ansia sociale di non appartenere al sistema “social”, del “fuori e non del dentro”, del non riconoscersi di fronte ad uno specchio, della paura dell’intimità – non quella sessuale -, della paura della verità. Insomma un momento storico in cui, pare chiaro a tutti, il nostro sistema di vita sembra essere arrivato alla fine di un vicolo cieco che ci porterà verso un baratro climatico, sociale, economico, personale e culturale se non facciamo marcia indietro. Insomma, forse è venuto il momento di guardarci allo specchio, di iniziare a conoscerci meglio e di rimboccarci le maniche sul come poter migliorare noi e il nostro mondo”.

Il videoclip è stato girato in Sicilia, tra il Castello Branciforti di Raccuja (ME) e Palazzo Sciacca di Patti (ME) con la partecipazione della giovane attrice siciliana Lucrezia Natoli.

I Fuoricentro nascono nel 2003 e per svariati anni hanno percorso la scena live della città di Milano e non solo.