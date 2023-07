In anteprima il video di "Perdono", il nuovo singolo dei Jalisse

Roma, 27 lug. (askanews) – Il 28 luglio esce il video dei Jalisse che accompagna il loro nuovo singolo “Perdono”, già in radio e su tutte le piattaforme dal 30 giugno.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono partiti per l’Isola dei Famosi con una promessa reciproca: lasciare a casa i Jalisse, intesi come coppia artistica, per essere semplicemente Alessandra e Fabio, genitori di Angelica e Aurora, vivendo un’esperienza unica che li avrebbe portati allo scoperto, lontano dalla loro comfort zone costituita dalla famiglia.

Hanno portato avanti il loro percorso, sia introspettivo che di relazione e la scrittura di “Perdono” è un prezioso ricordo, un “seme” da tradurre in parole e note. Un’urgenza che è diventata canzone. “Abbiamo cominciato a coltivarne l’idea a casa. Quando ci hanno chiamati per l’Isola dei Famosi – ha raccontato Fabio – l’abbiamo portata con noi e lì abbiamo terminato di scrivere, trovando probabilmente ‘l’anima’ vera che il brano stava cercando dentro di noi”.

“Perdono è un sentimento che va di pari passo con l’Amore, un’altra sfumatura dello stesso sentimento, perché per amare è necessario esercitare il perdono, di continuo. Sull’Isola – ha aggiunto Alessandra – ha assunto una valenza ancora diversa, costringendoci a fare i conti con la convivenza che ha messo a dura prova tutti noi. Un allenamento costante e necessario, per affrontare la quotidianità, senza la possibilità di andare altrove”.

Il video condensa in immagini emozionali e intime al tempo stesso, il messaggio del brano, che vede come protagonista l’Amore. Un sentimento che Alessandra e Fabio con la loro vita privata ed artistica, non hanno mai smesso di testimoniare. Ad aprire e chiudere c’è non a caso, Aurora, una delle figlie e Bruna, la mamma di Alessandra, per raccontarne ogni sfumatura, in qualunque stagione della vita. Un sentimento circolare, potente, con cui Alessandra e Fabio, nell’acqua, avvolti da una luce quasi abbagliante, parlano della loro storia d’amore: sostenendosi a vicenda, nuotando insieme o stringendosi in un abbraccio.

“Questo è forse il regalo più bello che ci portiamo a casa, insieme al silenzio, alle cose semplici. Il saper perdonare rende liberi e con questa consapevolezza il testo di Perdono ha preso forma. Scritto con i carboncini del fuoco, su pezzi di carta recuperati, sono venute le parole a tradurre le tante emozioni che ci sono colate dentro. Abbiamo vinto, non L’Isola, ma la nostra Isola e facciamo ritorno a casa, con un bagaglio pesante, pieno di immagini, spunti che vogliamo regalare alle nostre figlie, affidando alla musica il nostro messaggio”.

Il brano scritto da Alessandra e Fabio, arrangiato dal duo con la collaborazione del dj producer Mark Storm, è masterizzato da Marino De Angelis. Il video è stato girato a Jesolo, a Villa Tania, con la regia di Sergio Bonitti.