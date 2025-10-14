In anteprima il video di "Profumo di Pesca" di Rosanna Fratello

Milano, 14 ott. (askanews) – In anteprima il video di “Profumo di Pesca” il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio Music/Believe).

Un videoclip dal carattere allusivo e divertito, in cui il regista Michele Vitiello ha animato attraverso l’intelligenza artificiale, con la collaborazione di Niccolò Carosi, una proiezione a tratti caricaturale del quotidiano, fra lustrini e carrelli della spesa.

Un messaggio irriverente, come del resto il brano stesso racconta con un ritmo incalzante, un suono incisivo e l’interpretazione unica di Rosanna Fratello. Ancora una volta l’alleanza artistica fra Cristiano Malgioglio e Rosanna affascina e seduce.

Il videoclip prodotto da Pasquale Scilanga, per Clodio Music, enfatizza un mondo in cui le relazioni sentimentali si complicano fra incanto e ironia e movimentano inevitabilmente la nostra routine; sono il pizzico di follia che alimenta la voglia di sperimentare e godere in pieno della vita.

“La mia collaborazione artistica con Cristiano Malgioglio è sempre stata puntuale e all’avanguardia; è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità – sottolinea Rosanna Fratello – che difficilmente venivano colti da altri ed è in questa ottica che si inserisce “Profumo di pesca”.”

“Rosanna Fratello è una icona della musica leggera – commenta Cristiano Malgioglio – basti pensare al brano Se t’amo, t’amo, che ebbe grande successo in America Latina (sigla di una famosa Telenovela) e oggi i giovani l’hanno riscoperto sui social. Rosanna ora si appresta a un nuovo rilancio con un brano dal profumo di pesca, in cui riesce ad essere non solo interessante, ma molto ironica anche nell’interpretazione. Quando si ascolta “Profumo di pesca” è difficile togliersela dalla testa tanto è accattivante.”

Rosanna Fratello oggi è un’artista consapevole delle sue scelte e vuole aggiungere un nuovo capitolo alla sua discografia già ricca di successi e canzoni iconiche quali: “Sono una donna non sono una santa”, “Non sono Maddalena”, “Schiaffo”. La sua voce decisamente moderna e contemporanea ben si sposa con il linguaggio metaforico di Cristiano Malgioglio e le sonorità che si proiettiamo in una dimensione dance.