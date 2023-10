In anteprima il video di "Serie A" singolo di Nicolò Cavalchini

Milano, 10 ott. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Nicolò Cavalchini singolo Serie A. Scritto dallo stesso Cavalchini con Duilio di Meglio e prodotto da Davide Ferrario, Serie A è un brano pop leggero e immediato, che si lascia cantare al primo ascolto e che trascina nell’atmosfera della domenica pomeriggio piena di sole, magari in sella a una moto, mentre alla TV ci sono le partite di calcio.

Il musicista, compositore e performer milanese racconta: “Vi ricordate la partita di Pallone di Rita Pavone? questa è una risposta in chiave moderna e un po’ ironica. Il brano parla della bellezza della vita in coppia se si riesce a vivere con maggior leggerezza le difficoltà quotidiane. Nel caso specifico le strofe parlano di una ragazza che per sua indole non ha un buon rapporto con la sua vita attuale, aumentando le tensioni all’interno della coppia. Il ritornello apre invece a una vita più ariosa, che guarda alla bellezza e anela a domeniche spensierate da trascorrere insieme a scapito della Serie A!”

“Il video – che ho ideato personalmente – riprende la fine di un film tipico delle commedie all’Italiana, dove la voce narrante del film, in questo caso la mitica Lisa Offside esperta di calcio e di Serie A sui social, racconta che fine hanno fatto i protagonisti della commedia. “Martina è tornata a Milano a lavorare come sempre, Nicolò è partito per attraversare l’Italia in Vespa, e io (Lisa), continuo ad occuparmi di Serie A”. Da qui in poi il video si sviluppa con delle immagini del protagonista in Vespa (io) con in sovrimpressione i titoli di coda del film, che se guardati con maggior attenzione non sono altro che il testo della canzone. Un idea semplice ma che accompagna bene la melodia ariosa della canzone che porta a sognare e ricordare domeniche spensierate assieme”.