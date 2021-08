In anteprima il video di Silene della cantautrice Chiara Crystal

Milano, 6 ago. (askanews) – In anteprima il video di “Silene”, il nuovo singolo della giovane cantautrice Chiara Crystal, pubblicato per Sonos Music Records e distribuito da Artist First. Il brano, che anticipa il suo prossimo album d’inediti, è un inno alla diversità, all’unicità di ognuno di noi. Il titolo fa riferimento alla pianta Silene, una pianta erbacea con diverse proprietà benefiche e terapeutiche. In un periodo dove si lotta per restituire normalità a ciò che per secoli è stato visto come anormale, Silene vuole essere un “grido” di forza e coraggio per chi si sente diverso, nel genere, nel modo di vivere la propria sessualità ma anche per chi si sente impotente nel lottare per i propri sogni, chi vive in periferia e non sa come emergere, chi si sente solo, oppresso, chi non riesce a trovare la propria strada.

Silene – racconta Chiara – è ognuno di noi, con tutta la nostra bellezza ed unicità. Silene è come una divinità interiore che vuole uscire a tutti i costi, e lo si sente anche dal ritmo del brano, un ritmo che richiama il jungle, come il ritmo che collega la terra all’uomo, la musica elettronica collegata alla giungla metropolitana e alla periferia in un ritmo vario e incalzante proprio per mettere in evidenza la varietà e la diversità unite alla forza dell’uomo”.