In anteprima il video di Somewhere di Marchio Bossa e Ryu Zee Su

Milano, 7 apr. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Marchio Bossa e Ryu Zee Su “Somewhere”, disponibile in digitale (Playaudio/Azzurra Music), un brano sognante e poetico con un arrangiamento di archi, che ha una bella storia e una bella genesi.

Il brano nasce dall’incontro realizzatosi fra la composizione italiana del Marchio Bossa e il talento di una cantante, Ryu Zee Su, che vive in Corea e che ama tanto la nostra musica.

Oggi la tecnologia consente di realizzare musica High-Quality anche con distanze di migliaia di chilometri ed era importante anche per il contenuto della canzone avere una partnership “so far”. Si parla infatti dell’amore in tutte le sue manifestazioni e di come lo si possa sempre trovare da qualche parte “Somewhere” in inglese appunto.

“Da qualche parte e in qualche angolo del mondo c’è sempre un’opportunità di realizzare l’amore, in qualsiasi forma esso sia inteso – dice Piero Lombardo di Marchio Bossa – il titolo del brano è una parola molto breve ma con una estensione di significato immensa, ecco che si prestava alla perfezione all’intenzione del brano, che è il preludio dell’album “Secret Love Affairs” a cui stiamo lavorando e che conterrà 10 brani incluso “Somewhere”.”

“Oh mio Dio!!! Una notizia sorprendente dall’Italia – ecco come ha reagito Ryu Zee Su nell’apprendere che avrebbe cantato il brano – ho ricevuto una chiamata d’amore dal mio amato paese “Italia”!!! Wow.

Avrò l’onore di collaborare all’imminente album dei migliori musicisti soul & jazz italiani Piero e Pippo Lombardo. Con Marchio Bossa canterò “Somewhere” una bellissima Bossanova. Con il produttore Piero Lombardo che mi ha scelto e col maestro Pippo ho deciso di diventare #AmiciDelAnima per sempre attraverso questa collaborazione. Grazie. La prima porta al mondo della cantante Ryu Zee Su si è aperta! Il mio cuore batte forte!! Grata e commossa! Per favore fate il tifo per me!! L’amore per la musica ha portato a tutto questo. Grazie Signore. Il video è stato girato in tre step e parla di una bella giornata in giro per la mia fantastica Seoul – racconta Ryu Zee Su – in un bellissimo appartamento, nei giardini in periferia e infine nella city di notte insomma mi vedrete Somewhere in Seoul – e aggiunge – mi sono divertita molto a girarlo e poi dal momento che sono una disegnatrice professionista ho anche creato un 45 giri con la mia grafica e la scritta Marchio Bossa e Somewhere.”