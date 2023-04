In anteprima il video di "Tattoo" il singolo di Luca Maggiore

Milano, 11 apr. (askanews) – In anteprima il video di “Tattoo” il singolo inedito di Luca Maggiore (Crisler Music Publishing/Believe).

“Con questo brano simpatico ed efficace – afferma Luca Maggiore – voglio comunicare la leggerezza con la quale si può trattare un tema a suo modo molto pesante. Si tratta semplicemente di una storia d’amore che, a un certo punto, si trova a vivere un disagio. Due personaggi, due punti di vista o di svista. Per il titolo volevo una parola che portasse in sé il succo della canzone, e ‘Tattoo’ mi è parso il termine perfetto. La canzone, o meglio l’idea della canzone, mi è venuta mentre passeggiavo e mi sono imbattuto in una fanciulla il cui corpo era un mappamondo vagante. Non credo ci fosse un solo centimetro di pelle non tatuato. Mi fece molta impressione e non potei esimermi dal domandarmi come sarebbe potuta andare una storia d’amore con una donna simile. Da lì alla canzone il passo è stato breve.”

“Il video ufficiale è all’insegna del minimalismo visivo – dice il regista Gianpiero Giorgio – abbiamo voluto, con il minimo dello sforzo, dare il massimo della resa. Volevamo un soggetto simpatico ed è per questo che abbiamo pensato ad un video animato di cui ho curato e realizzato anche i disegni.”