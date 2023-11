In anteprima il video di "Una canzone" di Donno

Milano, 27 nov. (askanews) – In anteprima il video di “Una canzone” la focus track del nuovo album “Io Siamo, Tu Siete Essi?” di Donno. Il video, girato da Nicholas Bandini, è la storia di una persona che fin da bambino ha un sogno: poter guardare il mondo da un’altra prospettiva! È una persona che sogna di trovare un nuovo posto, di comprendere il tempo e lo spazio. Quando è adulto riesce a “cantare al mondo” e a vedere il mondo come nessuno l’ha mai visto. Realizza il suo sogno più grande, ma il sapore di questa conquista non è dolce come si aspettava questo video vuole raccontare in senso metaforico che con grande impegno, sacrificio dedizione si possono realizzare i sogni più grandi, grandi quanto il visitare un altro pianeta, ma come sempre tutto è possibile se siamo pronti a fare i conti con noi stessi, e che i sogni e i desideri possono essere alimentati e nutriti solo da ognuno di noi, individualmente.

Donno torna, dopo due anni dal debutto con l’album “Dei E Malanni”, il cantautore lombardo che ama contaminare il rock con l’elettronica, in un affascinante racconto – lungo dieci tracce – di comprensione di se stessi attraverso l’osservazione del mondo, della gente e di tutto ciò che ci circonda.