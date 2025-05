In anteprima il video di "Uragani", il nuovo brano di Stona

Milano, 12 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Uragani” (Pirames), il nuovo singolo di Stona che riflette sulle imprevedibili conseguenze delle nostre azioni. “Uragani” prende vita da una domanda tanto semplice quanto complessa: che cos’è la libertà? Anche l’azione più semplice può scatenare effetti inimmaginabili, proprio come suggerisce l’effetto farfalla, tema centrale del brano, secondo cui anche il semplice battito di ali di una farfalla può provocare un uragano a migliaia di kilometri di distanza.

“È un invito alla consapevolezza, a comprendere che ogni nostro gesto ha un peso e una responsabilità, soprattutto in un’epoca in cui le decisioni di pochi possono condizionare il destino di molti – spiega Massimo Stona – Un messaggio che risuona ancora più forte nel contesto attuale, dove spesso il potere viene esercitato senza lungimiranza e senza rispetto per il futuro”.

Crediti “Uragani”:

Una produzione cottonbro studio

Partnership Pexels

Regia e Montaggio di Stona

Testo & Musica di Massimo Stona

Produzione artistica di Lorenzo Morra

Registrato, mixato e masterizzato al Morra’s Studio di Asti (AT)

Distribuzione digitale Pirames international srl

grazie a Emanuela Colli, Angela Malafronte