Milano, 23 gen. (askanews) – In anteprima il video di “Zoe”, il nuovo singolo di Angelo Famao, brano è già disponibile su tutte le piattaforme e gli store digitali. “Zoe rappresenta tutte le donne, Zoe siamo tutti noi, Zoe non è sola”.

Questo brano vuole trattare il delicato tema della violenza e degli abusi sulle donne. Un grido per sensibilizzare le persone, gli uomini che ancora, oggigiorno, compiono questi atroci gesti e un abbraccio a tutte le donne che sono state vittime di violenza per dire che non sono sole, qualcosa cambierà.

“Ho scelto di portare avanti un progetto come Zoe perché per me è molto più di un brano. Zoe è un grido che da uomo e da ragazzo voglio fare ai ragazzi, agli uomini e ai bambini che mi seguono. Non è possibile e non è pensabile che ancora oggi si senta di episodi di questo genere. Molti testi delle canzoni di oggi sono pieni di insulti rivolti alle donne, sarà una moda? Non si scherza su queste cose – afferma Angelo Famao – a me della moda non interessa niente, sono me stesso, ho a cuore una causa come questa e la porterò avanti con tutte le mie forze. Se sarà necessario andare contro corrente ci andrò, ma nei testi delle mie canzoni c’è tutto me stesso, c’è quello che vivo, c’è quello che provo.”

“È stato emozionante immergermi in una storia tanto intensa, consapevole della responsabilità di rappresentare un messaggio che può toccare il cuore di molte persone. Angelo Famao – dice Evian Ruta, regista del video – si è rivelato non solo un artista eccezionale, ma anche una persona straordinaria, con cui ho condiviso idee, visioni e una complicità che ha reso il lavoro naturale e fluido. Abbiamo alternato momenti di serietà, necessari per rispettare il tema, a un clima di sincera leggerezza che ci ha permesso di esprimere al meglio la nostra creatività. Questo lavoro mi ha lasciato un segno profondo, ricordandomi quanto sia importante usare l’arte per dar voce a chi non può farlo da solo.”

Angelo Famao cantautore siciliano, è un fenomeno musicale che ha conquistato milioni di fan.