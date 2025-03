In anteprima il video "Dipingerò coi fiori" di Nartico

Milano, 29 mar. (askanews) – In anteprima il video “Dipingerò coi fiori” il nuovo singolo del cantautore Nartico. Il brano, già disponibile in streaming e in digital download, rappresenta un momento importante del suo percorso artistico.

La canzone è impreziosita dal testo del celebre giornalista e scrittore Vincenzo Mollica, che aggiunge un tocco di prestigio e profondità al brano.

Il giornalista per esaltare la dolcezza e l’efficacia di questa canzone (contenuta nel suo vinile “Tre canzonacce leggere come frescacce”), sceglie la voce di Nartico.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, che cattura l’essenza del testo arricchito dai suggestivi disegni di Mollica. Nartico conferma così il suo talento come cantautore e la sua capacità di collaborare con figure di spicco del panorama culturale italiano.

Produzione esecutiva: Vittorio Ciarrocchi – Leart Culture

Arrangiato e registrato da Francesco Morettini – Casamusica

Nartico debutta in tv comparendo a “Propaganda live”, “Telethon”, “Porta a porta” e diversi altri su RAI1, RAI2, LA7. Esordisce con “Il mondo per 10 minuti”, entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con “Tempi moderni”, lanciando successivamente il “Il Bologna in Champions League”. Scrive e produce singoli da milioni di click sulle piattaforme per diversi artisti (Saimon, I Camaleonti, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini, Stefania Orlando etc.). È scelto come volto social dello Zecchino d’Oro, presentando programmi e contenuti web sulle varie piattaforme d’intrattenimento (Zecchino d’Oro Casting Show – Amazon Prime Video, Canta e Impara – Youtube, Tiktok etc.). Dal 2024 Nartico fa parte dalla Nazionale Italiana Cantanti.