In anteprima il video Don't Hate il nuovo singolo dei Nightsoon

Milano, 1 giu. (askanews) – “Don’t hate what you don’t understand – Non odiare quello che non capisci”, questo l’incipit di “Don’t Hate”, il nuovo singolo dei Nightsoon. registrato con Andrea Mescolini al Bonsai Recording Studio ad Orvieto e prodotto al prestigioso Mulino Recording Studio di Acquapendente. La traccia, composta da un riff che fa muovere, una ritmica incalzante ed un’intensità sempre crescente, è un messaggio di apertura mentale, culturale e d’animo. In questi tempi, in cui la paura dell’ignoto, lascia facilmente il posto all’odio, è compito dell’arte scuotere i pensieri e spronare le masse. Ad accompagnare la canzone un videoclip diretto da Valentina Cipriani, già regista del precedente singolo “Sunset”, e ambientato nella suggestiva Villa Bertelè a Cerea (VR). La band Nightsoon nasce nel 2018, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria e cori. Il sound è potente e moderno, riprende sonorità brit rock, indie e grunge, ispirandosi a band come Nirvana, Soundgarden, Kings Of Leon, The Doors, Foo Fighters, e Radiohead. Il nome “NIGHSTOON” deriva dall’abitudine di Nika di scrivere i testi di notte, aspettando che quel momento della giornata arrivasse presto, per liberare le sue emozioni e i suoi pensieri.

