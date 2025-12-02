In anteprima il video "Duci Amuri Meu" della cantautrice Cecilia Larosa

Milano, 2 dic. (askanews) – In anteprima il videoclip di “Duci Amuri Meu”, il nuovo brano della cantautrice Cecilia Larosa.

“Duci Amuri Meu” nasce dall’incontro con la poetessa calabrese Ilda Tripodi ed è ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, reinterpretato come metafora di un amore che oscilla tra desiderio e distanza, dolcezza e condanna.

Con questo brano la cantautrice torna alle sue radici linguistiche e culturali: italiano e calabrese si intrecciano in una ballata intensa, sospesa tra mito e memoria. La voce della cantautrice attraversa immagini potenti – Euridice che implora di essere guardata, mentre invita Orfeo a non voltarsi, un profumo che resta sulla pelle, un’ultima carezza – evocando un sentimento viscerale, primordiale.

Il videoclip è stato girato in luoghi suggestivi, tra cui gli interni del Palazzo di Santa Chiara di Tropea, il Santuario di Santa Maria dell’Isola e Pizzo Calabro. Spazi carichi di storia, in cui architetture antiche e i paesaggi marittimi offrono la cornice ideale al mito.

L’ambientazione e la musica – firmata da Cecilia Larosa e da Piero Cassano, che cura anche la produzione artistica – contribuiscono alla creazione di un’atmosfera sospesa e senza tempo, capace di restituire l’intensità del racconto.

“Sono nata in Calabria, a Locri, e sono cresciuta a Vibo Valentia, entrambe due importanti centri culturali della Magna Grecia. Le mie radici affondano in questa terra, rappresentando una parte profonda e viva della mia identità – afferma Cecilia Larosa – Duci amuri meu nasce dal desiderio di rievocare immagini, sensazioni ed emozioni che custodisco da sempre. Il mito di Orfeo ed Euridice mi accompagna fin da bambina e, in questo brano, ho provato a dare voce ai sentimenti di Euridice. Durante la scrittura ho scoperto che la mia terra era anticamente legata al culto di Persefone: un elemento che ha rafforzato il legame tra questa storia, la mia terra e la mia interiorità”.