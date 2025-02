In anteprima il video "E intanto il mare" di Nottetempo

Milano, 20 feb. (askanews) – In anteprima il video “E intanto il mare” il nuovo singolo di Nottetempo. Nei momenti più bui della vita, essere “fermo immobile sul baratro, ad un sospiro dall’addio” descrive chiaramente quella sensazione di gelida tristezza che si prova quando si è consapevoli che muoversi di un millimetro determinerà il proprio destino. Ed è proprio di fronte a questa incertezza che nasce la domanda cruciale: “punto tutto oppure vado via?”.

Di questo bivio parla “E intanto il mare”, il nuovo singolo di Nottetempo: un brano che racconta quel momento di profonda crisi in cui l’unico sollievo sembra essere affidare i propri dubbi e il proprio dolore al mare, lasciando che le onde portino via il peso delle insicurezze.

“Questo pezzo è nato a poche ore da ‘nerodime’, il singolo con cui ho debuttato l’anno scorso” racconta Nottetempo. “Dopo aver esorcizzato con la scrittura un momento molto buio, ho trovato in ‘E Intanto Il Mare’ la chiusura del cerchio. Ero perso, ma ho capito come salvarmi.”

Scritto in collaborazione con Daniele Piovani, arrangiato da Alioscia Arioli (Gianluca Grignani) e registrato presso gli AlyStudio di Milano, “E intanto il mare” richiama atmosfere pop d’autore, dove testi profondi si intrecciano ad un sound fresco e mai banale, arricchito dalle chitarre di Gabriele Fersini (Eros Ramazzotti, Laura Pausini).

Nottetempo è il progetto solista di Rachel O’Neill, già voce principale dei Cream Pie, band hard rock milanese di lunga esperienza. Nato nell’estate del 2023, questo progetto rappresenta una svolta intima e personale per l’artista, che esplora territori musicali lontani dalle sonorità graffianti della sua band principale, abbracciando per la prima volta un cantato in italiano e atmosfere più riflessive.

Il debutto discografico di Nottetempo arriva nel 2024 con due brani che mostrano tutta la profondità del suo approccio musicale. Il primo, “nerodime”, è una ballad acustica che si distingue per la sua delicatezza e profondità emotiva, un viaggio attraverso le fragilità e le introspezioni più personali. Il secondo brano, “E Intanto il Mare”, si muove invece su coordinate pop più cantautorali, caratterizzandosi per melodie evocative in un testo legato a doppio nodo alla canzone precedente.

Con il progetto Nottetempo, Rachel cerca di confermarsi un’artista poliedrico, capace di coniugare la potenza del rock con la delicatezza di un racconto musicale più intimo e personale. Questo progetto solista segna l’inizio di una nuova avventura artistica, promettendo di espandere ulteriormente il suo orizzonte creativo.

Link al video: https://we.tl/t-FGHGpjgxLO