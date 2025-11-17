Milano, 17 nov. (askanews) – In anteprima il video “Equatore” il nuovo singolo di Pollio, che arriva dopo nove anni di silenzio discografico, già disponibile in digitale per Bellezza Records / Universal Music Italia.

Una canzone dal respiro cinematografico, che parla di fatica e libertà, di consapevolezza e indipendenza, segnando una nuova fase artistica, ancora più matura e libera da schemi, dopo il suo esordio solista con l’album “Humus” (Maciste Dischi 2016), e l’intenso periodo con gli io?drama.

Il cantautore alterna racconto e sfogo, intimità e slancio, su un tessuto sonoro che intreccia ritmiche anni ’70, chitarre enigmatiche e archi vibranti, costruendo un suono caldo, vivo e denso di tensione emotiva.

“Equatore” è il primo capitolo di “Dopo la bomba”, un EP di quattro brani che usciranno a distanza di poche settimane l’uno dall’altro fino a gennaio 2026. Un viaggio nel tempo della trasformazione, dedicato a ciò che resiste, sopravvive e rinasce dopo ogni cambiamento radicale. Un ritorno profondamente personale, in cui ogni brano diventa parte di un racconto più ampio, necessario e vivo.

“È nata nei giorni in cui cercavo di tenere insieme tutto: la vita, le canzoni, il tempo che scappa – racconta Pollio – Equatore parla di fatica e di libertà, di amor proprio e indipendenza. Di quando smetti di controllare e impari a lasciarti andare. Come l’acqua a volte ti adatti, a volte travolgi. E quando sembri fermo, in realtà sei in movimento.”

Da un’idea di Pollio con la regia di Luca Kudu Anello, il video è stato girato negli interni dell’Arci Bellezza Milano.