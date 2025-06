Milano, 19 giu. (askanews) – In anteprima il video Fiori nell’Arco di Agnese Contini, la chitarrista, compositrice e musicista, è tornata con nuova musica nel 2025: dopo Bright, uscito a maggio. In questo brano che attraversa vari livelli di tensione armonica alternati a passaggi più ritmici, l’artista immagina che la musica diventi una vera e propria “arma benefica” contro ogni negatività, forma di discriminazione e violenza presente al mondo.

Il titolo, che riprende spunto dallo slogan “mettete dei fiori nei vostri cannoni”, fa assumere alla musica un valore comunicativo molto forte, diventando messaggio universale di speranza e di resistenza.

Agnese racconta: Ognuno di noi può dare un contributo in risposta alla violenza che dilaga nel mondo. Io ho scelto di rispondere con la mia musica che – come ogni forma d’arte – è promotrice di bellezza. Il fiore che tendo nel mio arco come una freccia è il simbolo del bello e della semplicità. Queste sono le uniche armi in grado di combattere per preservare l’uomo dalla crudeltà e da ogni forma di violenza.