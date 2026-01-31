In anteprima il video "Greta" di Antonio Maggio e Pierdavide Carone

Milano, 31 gen. (askanews) – In anteprima il video “Greta” il nuovo brano di Antonio Maggio e Pierdavide Carone che tornano a collaborare insieme, dopo la fortunata esperienza del “Diamoci del Tour”. Un pezzo intimo e profondo, nato da una storia personale che unisce i due artisti e che si apre a un tema universale.

Nel video, diretto da Luana Fanelli e girato all’interno dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, vediamo una bambina e il tenero rapporto con il suo peluche.

La bambina non rappresenta solo la dolcezza, ma anche l’innocenza, il futuro e una responsabilità collettiva che ci riguarda tutti.

Dal punto di vista visivo e narrativo, il personaggio si ispira a un archetipo fiabesco, quello di Cappuccetto Rosso, riletto però in chiave contemporanea senza la morale tradizionale, per far spazio a una storia che dialoga con il presente e con le sue urgenze.

Il percorso che la bambina compie all’interno del video è una metafora di un viaggio interiore: un processo di presa di coscienza che rispecchia quello che ciascuno di noi attraversa nel momento in cui comprende l’impatto reale delle proprie azioni sull’ambiente.

“Greta” è una canzone vera, intensa, necessaria, un brano intimo che racconta una storia personale legata a un tema universale. Nasce dall’amicizia tra Antonio e Pierdavide, che hanno scritto e composto il brano insieme, con la produzione di Le Ore.