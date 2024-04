In anteprima il video "H&M" il nuovo singolo di Giulia Mei

Milano, 9 apr. (askanews) - In anteprima il video in versione piano e voce di H&M, il nuovo singolo di Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana amata da pubblico e critica. Vanta svariati riconoscimenti (Premio De Andrè, Musicultura, finalista Targa Tenco, Premio Bigazzi solo per citarne alcu...

Milano, 9 apr. (askanews) – In anteprima il video in versione piano e voce di H&M, il nuovo singolo di Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana amata da pubblico e critica. Vanta svariati riconoscimenti (Premio De Andrè, Musicultura, finalista Targa Tenco, Premio Bigazzi solo per citarne alcuni) e i suoi brani colpiscono sempre per la loro grande attualità. H&M è una ballad intensa che parla di disillusione generazionale: Per quanto possa sembrare assurdo, oggi sento il bisogno anche di una sincera disillusione, di guardare le cose con un filtro più scuro e di guardarle in faccia, di avere il terrore e al tempo stesso una la voglia matta di fallire nella società dei numeri uno, di riconoscere che anche la tristezza è vita vera, e io voglio passarci attraverso. Qualsiasi cosa significhi fallire oggi poi se, ricchi o poveri, siamo un po’ tutti figli della noia, se il benessere ha le occhiaie, se la povertà è glitterata, se la ricchezza è già stata confiscata a monte, se l’omologazione è più forte dell’autodeterminazione, se in quel negozietto di abbigliamento accanto ad H&M alla fine non ci entriamo mai. La regia è di Greg Stoddard.