In anteprima il video il "Gelataio" di Francesco Salvi

Milano, 12 lug. (askanews) – In anteprima il video il “Gelataio”, il nuovo inedito di Francesco Salvi, prodotto da Agosta & Mitch DJ, ironico messaggio come è nello stile di Salvi già in radio e disponibile in digitale (Star-M e Bunker Home Productions/Ingrooves).

“Gelataio” è la richiesta di aiuto dell’uomo moderno di fronte all’infinito, alla guerra, all’ingiustizia della liquirizia fatta con materiali di scarto provenienti dalla fabbricazione di unghie finte per pesci, al continuo abuso del filo interdentale, all’invidia dei baristi che dicono di non avere i servizi igienici per non lasciarti andare a fare la pipì se non prendi almeno un caffè corretto ananas. “Gelataio” è la risposta sadica e violenta del sistema ai bisogni della gente. “Gelataio” è la gratitudine dell’uomo di fronte alla meraviglia dell’amore.

Il video de il “Gelataio”, regia di Paolo Agosta, è stato girato a Milano nella famosa zona di Via Mac Mahon. È ambientato dentro e fuori dalla gelateria Oplà che si è prestata con grande generosità per la realizzazione di questo video “nonsense” divertente e simpaticamente politicamente scorretto. L’idea era quella di rappresentare alcuni sketches in cui il protagonista, in tenuta da improbabile gelataio, portasse il gelato ai clienti o ai passanti ponendoglielo come un microfono per fare loro un’intervista e non appena il malcapitato rispondeva, il gelataio glielo sbatteva e spiaccicava in faccia. Nel ritornello appare anche Mitch Dj, coproduttore del brano che in maniera didascalica e perché no, anche un po’ trash, segue filo a filo le parole del testo. L’idea non ha seguito un copione scritto nel dettaglio, bensì un’idea di scene che una dopo l’altra sono state realizzate sul momento sfruttando la grande maestria nell’improvvisazione dell’attore comico cantante architetto pittore, insomma artista ed ora anche gelataio nazionale Francesco Salvi. Le comparse sono tutte amici che si sono prestati con grande gioia per partecipare a questo “corto” tra le risate dei passanti che si sono fermati increduli per vedere cosa stesse succedendo. Per chiudere il discorso, e non svelarvi tutto, se quest’estate volete un gelato, o lo prendete da un altro gelataio o si SALVI chi può!