In anteprima il video "Il tempo che mi serve" Antonio Pascuzzo ft. Forni

Milano, 23 mar. (askanews) – In anteprima il video “Il tempo che mi serve” Antonio Pascuzzo feat. Francesco Forni. Il brano è la focus track del nuovo album di inediti di Pascuzzo, “La tela di Pascouche”.A più di 10 anni di distanza dal precedente ‘Pascouche’ e 15 anni dopo ‘Rossoantico’, il cantautore, avvocato e direttore artistico torna con un nuovo lavoro prodotto da Alessandro Chimienti, in uscita venerdì 20 marzo 2026 per l’etichetta vivodimusica, (in vinile, CD e sugli store digitali), che ci racconta storie e apre scorci su questi anni difficili per il mondo e ancor più per l’umanità, intesa sia come specie che come sentimento.”Il tempo che mi serve è un inno alla convivialità semplice e armoniosa – dice Antonio Pascuzzo; il gioco di inventare una canzone tra le mura di casa con gli amici più cari, o nel club – il The Place, n.d.r. – vissuto per 12 anni, o in una taverna con il coro dei minatori nelle 1000 occasioni in cui tutto questo miracolo si è svolto e si svolgerà. La canzone si ispira alle fish song africane, è un divertissement che nasce da armonie e ritmiche semplici che fungono quasi da invito al gioco, con i musicisti con cui il brano prende forma; anche il videoclip – con i disegni realizzati da Leo Maggiorini, Gaia Sarcone, Lorenzo Colelli – segue questo filo conduttore e mette in scena una di queste serate. Ispirandosi all’impaginazione delle avventure del signor Bonaventura, fumetto ideato nel 1917 da Sergio Tofano e pubblicato dal Corriere dei Piccoli fino al 1978, ho chiesto ai disegnatori di rappresentare i volti di alcuni amici musicisti presenti a questi appuntamenti. Voi riconoscete qualcuno? Chiudo ringraziando Francesco Forni, che dopo aver prodotto il mio album precedente, Pascouche, ha arrangiato anche questo brano e lo canta con me. È come se fosse una sorta di passaggio di testimone tra quello da cui vengo, e il nuovo che è finalmente arrivato”.