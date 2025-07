In anteprima il video "Il Tuo Profumo" del cantautore Gero Riggio

Milano, 24 lug. (askanews) – In anteprima il video del singolo “Il Tuo Profumo” del cantautore pop siciliano Gero Riggio(Carioca Records/Virgin Music).

Scritto da Gero Riggio e prodotto da Leo Curiale, il brano – una piacevole e accattivante ventata di leggerezza – arriva a distanza di due anni dal terzo album Etere e traccia un nuovo percorso di scrittura per l’artista di Mussomeli.

Il videoclip de “Il Tuo Profumo” racconta il tema dell’amore non corrisposto. Ambientato interamente dentro un’automobile, il video gioca con il contrasto tra presenza e assenza, desiderio e indifferenza. Nel susseguirsi delle strofe, il protagonista canta rivolto alla ragazza seduta accanto a lui, che però sembra ignorarlo completamente, come se non esistesse. Nei ritornelli, la scena si trasforma: la ragazza sorride, si lascia andare, ma non con lui – bensì con un uomo misterioso che indossa una maschera da pesce lesso, simbolo grottesco e spiazzante dell’amore che sceglie irrazionalmente, incurante di chi lo merita davvero.