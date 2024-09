In anteprima il video "Interstellar", singolo di The Smoke Orchestra

Milano, 17set. (askanews) – In anteprima il video “Interstellar” il nuovo singolo di The Smoke Orchestra, il progetto funk nato come Smoke e composto dai musicisti tra i più apprezzati nella scena italiana. Con la pubblicazione del nuovo brano, The Smoke Orchestra annuncia ufficialmente l’arrivo del primo album di inediti previsto per questo autunno.

Scritto e prodotto da Angelo Cattoni, Gianluca Pelosi e Marco Zaghi, Interstellar è un brano Elettronico/Vintage/Funk con richiami allo spazio e con un sapiente e originale uso di strumenti che richiamano atmosfere diverse, dai fiati al Vocoder, un omaggio ai Kraftwerk.

La band racconta: È un pezzo che ci racconta i vari tipi di galassie, e nel finale ci potrebbe addirittura svelare il segreto all’origine dell’Universo, citando vagamente il libro/film di culto “guida per autostoppisti galattici”. Lo spazio sarà protagonista anche del resto dell’album, in arrivo entro la fine dell’anno.

The Smoke Orchestra nasce “Smoke” (senza orchestra) nel 2004 come reggae-roots band incidendo 2 dischi che sono a oggi tra le produzioni di maggiore culto nel panorama reggae nostrano e non solo: Smoke (2006) e Routes (2008).

Nel 2009 il progetto diventa The Smoke Orchestra e per quasi un decennio è impegnata come backing band di vari artisti soul e r&b italiani e internazionali, tra cui Nina Zilli e Ronnie Jones, per i quali registrano anche alcuni album.

The Smoke Orchestra:

Angelo “Gange” Cattoni – tastiere, voce

GianLuca “Pello” Pelosi – basso

Marco Zaghi – sassofoni e flauto

Antonio “Heggy” Vezzano – chitarra

Riccardo “Jeeba” Gibertini – tromba e trombone

Nico “Rho Kayman” Roccamo – batteria e percussioni

In aggiunta nella formazione live:

Giovanni “Jack” Chierici – Batteria Percussioni cori

Fabio “Faboulous” Forni – chitarra e cori