In anteprima il video "La Esse dei Single" di Francesco Bif

Milano, 2 lug. (askanews) – In anteprima il video “La Esse dei Single” il nuovo singolo inedito di Francesco Bif, scritto con Danilo Mangano e Massimo Zoara, brano dinamico e orecchiabile, disponibile in digitale dallo stesso giorno.

“La canzone è nata quattro anni fa quando un giorno, uscendo dall’Esselunga di viale Papiniano a Milano, dove abito, mi sono messo a canticchiare spontaneamente il primo verso del testo per poi costruirci questa storia.

Il titolo l’ho scelto giocando con il concetto della Esse come iniziale della parola single e con la leggenda metropolitana dei single appunto che si ritrovano in quel supermercato – racconta Francesco Bif – con questo brano voglio comunicare il senso di libertà senza pregiudizi e che ci si può innamorare, in ogni momento, anche se spesso, crediamo di non essere predisposti e tendiamo a scappare dai sentimenti.”

Il videoclip descrive la storia di un single che va a fare la spesa con la speranza di “cuccare” una single, entrambi con un ananas nel carrello, ma a un certo punto il protagonista incontra una sposa delusa dal suo matrimonio (dal quale scappa il giorno stesso delle nozze) e nasce una storia d’amore inaspettata. Girato dal regista Neri Quagli a Milano, per le vie della città e in alcune location fuori città, per sfruttare degli spazi aperti, ha regalato momenti davvero simpatici e divertenti a tutta la troupe nell’apprezzare lo stupore della gente che si fermava incuriosita. La copertina del singolo e l’Art work sono di Teresa Cicero.

Francesco Bif, al secolo Francesco Bifano, nasce a Acri provincia di Cosenza. Si avvicina alla musica da piccolo iniziando a “giocare” con la fisarmonica per poi passare alla tromba entrando a far parte della banda musicale di Acri. A 16 anni scrive una marcia per banda e le prime canzoni (testo e musica) caratterizzate da un’acerba e naturale condizione adolescenziale. Si laurea in Tromba al Conservatorio nel 2000 e inizia a suonare anche il pianoforte grazie alla passione per le canzoni e i cantautori. Fa diverse esperienze live musicali con le cosiddette “bande da giro” e cover band.

Dopo essersi trasferito a Milano nel 2001 inizia a fare esperienza in alcuni studi di registrazione tra Milano e Torino. La prima collaborazione importante come trombettista arriva nel 2004 con il duo Wonderful Wanda per il singolo “Ma che caldo fa” pubblicato da EMI Music Italia, prodotto da Luca Chiaravalli. Nel 2005 è tra i finalisti del festival di Castrocaro. Nel 2008 lancia “Sensazione fantastica” prodotto con Angelo Anastasio. Tra le partecipazioni tv da segnalare Effetto Sabato in onda su Rai 1 nello spazio dedicato ai cantautori emergenti dove si esibisce accompagnato nella performance dal vivo da due musicisti. Nel 2010 è impegnato in un tour estivo nelle piazze del Sud Italia.

Nel luglio 2011 è trombettista dell’orchestra allestita per il Nabucco allo stadio Olimpico di Torino in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Nel 2014 arriva “Esci dallo schermo” brano nel quale parla di social network e della comunicazione moderna, seguito da “Luogo comune”, singolo che anticipa l’uscita del suo primo album, prodotto con Massimo Zoara dei B-nario, nel quale ci sono importanti collaborazioni. Nel Febbraio 2020 pubblica “Il Suono Delle Parole” feat. Fabrizio Bosso. Attualmente si occupa di produzioni come compositore, autore e arrangiatore e collaborando con Nicolò Fragile lavora alla produzione di un suo nuovo progetto discografico anticipato da “La Esse dei Single”.