In anteprima il video "La Libertà" di Mimmo Cavallo

Milano, 11 lug. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo del cantautore tarantino Mimmo Cavallo “La Libertà” con produzione artistica e arrangiamento di Roberto Guarino (Suoni dall’Italia/Believe).

Ancora una volta Mimmo Cavallo, cantautore “indomabile” sorprende e tocca il cuore. In questi tempi quanto ancora ha bisogno di canto “la libertà”! Niente di scontato e quel “I want to be free”, ripetuto al centro del suo nuovo brano, che da preghiera sommessa, si fa canto corale e poi urlo gridato alla terra, al cielo e al mare, da sempre spettatori complici di quella richiesta e di quel volo sorprendente di boomerang che rinunciando alla sua regola, mette le ali e non torna più indietro.

Il video è stato girato da Francesco Ripa (Pentastudio). I disegni e le animazioni sono stati realizzati da Iaca Studio, Fabiana Iacolucci e Valentina Calvani.