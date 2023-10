In anteprima il video "La Luna" di Marianna Valloggia

Milano, 23 ott. (askanews) – In anteprima il video di “La Luna” il brano scelto per l’esordio discografico di Marianna Valloggia, scritto da Franco Fasano e Mario Gardini.

“Ho scelto di interpretare questo brano inizialmente perché le occasioni non si devono lasciare scappare, e seguendo il consiglio di Franco Fasano, ho provato a cantarla e verso dopo verso – dice Marianna Valloggia – è stato come se raccontassi la mia storia, la storia di una persona sorridente ma sempre un po’ malinconica, alla ricerca di amore e comprensione che solamente un astro ‘solo’ come la luna, che si riesce a vedere in modo chiaro solo di notte, può capire fino in fondo, diventando la confidente che non ho mai avuto.”

“La storia di una canzone può essere sorprendente. Gli autori spesso ne sono colpiti mentre la scrivono, e se il pubblico la fa propria, lì è il successo. Questa è la storia di “La Luna,” che ho scritto nel 1994 su richiesta di Mia Martini, ma purtroppo mai registrata da lei prima della sua scomparsa. Durante un evento a Maggiora per celebrare i 40 anni di “Amico è” di Dario Baldan Bembo – afferma l’autore Franco Fasano – ho scoperto di aver toccato il cuore di una giovane cantante peruviana di nome Marianna Valloggia e…”

Marianna Valloggia, è una cantante interprete di musica d’autore. Nata in Perù, Marianna ha portato con sé la solarità e la generosità delle Ande. La sua voce è caratterizzata da sfumature soul, con un’ampia estensione e una delicatezza che tocca il cuore.