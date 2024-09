In anteprima il video "La Vita Danza" il nuovo singolo dei Bloom

Milano, 5 set. (askanews) – In anteprima il video “La Vita Danza” il nuovo singolo di Bloom, la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, estratto dal primo album di inediti “Hangover” (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music).

Il video, girato presso l’Azienda Agricola “Il Ramo Delle Streghe” a Vigevano (Pavia) per la regia di Vonjako, si apre con una panoramica su un luogo incontaminato, avvolto da un’atmosfera tribale e immerso in un’aura mistica, rimarcata dalla presenza di un falco (addestrato da Regno dei Rapaci e i Falconieri di sua Maestà). In questo scenario naturale avvolto da un senso di armonia primordiale, Matteo Seven Dal Prà e Arianna Chiocchetti danzano in modo fluido e ipnotico. Ogni passo, ogni gesto è carico di simbolismo, evocando riti antichi e la connessione profonda tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

“La Vita Danza” è un mantra ipnotico in cui la danza rappresenta le azioni e le scelte fatte nel corso del lungo viaggio che ogni uomo compie nella propria vita. Grazie alla melodia travolgente e alle sonorità rock, il brano si caratterizza per un ritornello accattivante che rimane impresso fin dal primo ascolto.

Il 4 ottobre i Bloom saranno in Piazza del Popolo a Faenza (Ravenna) per presentare dal vivo alcuni brani contenuti nell’album “Hangover” sul Palco Centrale del MEI 2024 – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.