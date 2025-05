In anteprima il video L'amore dov'è di Mimmo Locasciulli ft. Quartetto Pessoa

Milano, 16 mag. (askanews) – In anteprima il videoclip del brano inedito “L’amore dov’è” di Mimmo Locasciulli feat. Quartetto Pessoa). Il cantautore celebra 50 anni di attività artistica con un nuovo lavoro e il tour teatrale “Dove lo sguardo si perde”. L’album “Dove lo sguardo si perde” (etichetta HOBO, distribuito da ADA/Warner Music Italy), prodotto da Mimmo & Matteo Locasciulli, è disponibile dal 18 aprile in digitale e prossimamente in vinile.

“Dove lo sguardo si perde” è il ventunesimo album del cantautore e si tratta una raccolta di alcuni dei brani più acclamati del suo repertorio riorchestrati con pianoforte, contrabbasso e archi. Impreziosisce questo progetto discografico il brano inedito “L’amore dov’è”.

Dodici canzoni che hanno il denominatore comune del sentimento dell’amore, declinato in diverse dimensioni e forme. In chiusura la tredicesima canzone, “L’amore dov’è” viene riproposta con l’esecuzione di Mimmo, piano e voce, insieme al Quartetto d’archi Pessoa con i quali si era già esibito in occasione della consegna del Premio Tenco 2024. In quell’occasione il Quartetto Pessoa e Matteo Locasciulli suonarono gli “strumenti del mare” costruiti dai detenuti del carcere di Opera, sotto la guida di maestri liutai, con i legni delle barche naufragate dei migranti.

Crediti video: Produzione Melunera Srl, Editing Video Max Berio, fotografia Sergio Defeudis. Il Quartetto Pessoa è composto da Marco Quaranta (violino), Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola), Marco Simonacci (violoncello). Grazie ad Arnoldo Mosca Mondadori e alla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti per la concessione degli Strumenti del Mare, a sostegno del progetto Metamorfosi.

L’artista ripercorre le tracce e le emozioni di questo lavoro discografico nel tour teatrale con il Quartetto d’archi Pessoa Dove lo sguardo si perde 2025, che ha debuttato il 3 maggio dal Teatro Comunale Verdi di Salerno. Tra le prime date comunicate il 22 giugno 2025 si terrà un concerto con il Quartetto d’Archi Pessoa a PESCARA, presso l’Arena Porto Turistico, provincia di origine del cantautore (per info tour: Hobomusic@gmail.com).