In anteprima il video "Lasciami andare via" di Mario Calarco

Milano, 6 dic. (askanews) – In anteprima il video “Lasciami andare via” il nuovo singolo inedito di Mario Calarco, brano forte e immersivo già disponibile in digitale.

“Con questo brano vorrei far riflettere e pensare che a volte nella vita bisogna saper lasciare andare alcune situazioni per non farsi del male – afferma Mario Calarco – per questo il titolo nasce dal ritornello, una frase che si ripete spesso durante la canzone.”

“Il video, regia di Franco Orobello, è qualcosa di spaziale, amo collaborare con altri artisti e promuovere il territorio e la cultura – prosegue Mario Calarco – credo di esserci riuscito anche questa volta.

È stato girato a Bagnara Calabra all’interno del Palazzo De Forte datato 1924 disegnato dallo storico architetto Eugenio Mollino. Momento esilarante durante le riprese quando è stato eseguito un ballo improvvisato, ma bellissimo, dalla coreografa Conny Carbone. Purtroppo ci siamo accorti solo dopo che non avevamo premuto il tasto e abbiamo dovuto rifare.”

Mario Calarco nasce il 14 giugno 2001 a Reggio Calabria e vive a Bagnara Calabra. Nel 2024 è stato finalista del Premio Mia Martini, sezione Nuove Proposte per l’Europa con il brano “Un Sogno”, che ha vinto il premio come Miglior Canzone Radiofonica. Questo riconoscimento ha rappresentato una grande motivazione per lui. Nel 2025, è stato semifinalista al Fatti Sentire Festival e finalista nella sezione Cantautori di Je So Pazz Music Fest, entrambi con il brano “Mimì”.