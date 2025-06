In anteprima il video "Let me in" di Camilla Buzzetti

In anteprima il video "Let me in", il nuovo singolo di Camilla Buzzetti per Altavibe Music. "Let me in" è un brano che racconta la confusione di avere a che fare con qualcuno che manda segnali contrastanti. Una persona che non ti lascia davvero entrare nella sua vita, ma che ti cerca solo per non sentirsi solo.

La protagonista prova a confrontarsi con lui, ma resta bloccata in questo legame ambiguo da cui non riesce a liberarsi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Let me in è uno di quei brani rimasti nel cassetto, come il mio singolo precedente, Rewind, che io e Lorenzo Cazzaniga abbiamo deciso di recuperare. L’ho scritto nel 2019, probabilmente ispirandomi a qualche storia vissuta da un’amica (anche se non ricordo esattamente), cercando di trasformare in musica quello stato emotivo. È un brano molto diretto: le parole sembrano urlate in faccia a qualcuno, ma conoscendomi so che non riuscirei mai a farlo davvero. Per questo uso la musica come mezzo per esprimere ciò che a voce non saprei dire.”

Il videoclip del brano “Let me in” è stato girato nei giardini del Castello di Jerago (VA) e prosegue il filone estetico già introdotto nel video precedente, “Rewind”, mantenendo una coerenza stilistica ispirata al mondo Country-Pop americano. Il video si apre con la protagonista che raccoglie una margherita per il tradizionale “m’ama non m’ama”, un gesto simbolico che introduce il tema del brano. Successivamente, la protagonista si rivolge direttamente alla telecamera, come se stesse parlando al ragazzo a cui è dedicata la canzone, esprimendo tutta la sua frustrazione per la situazione. Il canto diventa così un mezzo di sfogo, alternato a silenzi e momenti di riflessione.