In anteprima il video "Loop", il nuovo singolo di Luvi

Milano, 18 dic. (askanews) – In anteprima il video “Loop”, il nuovo singolo di Luvi, brano scritto con Lorenzo Osmeni David che parla in modo divertente della fase dell’innamoramento, di quando non riusciamo a toglierci una persona dalla testa.

“Loop” è un brano energico, ballabile e pieno di vita che racconta del labirinto infinito in cui ci si trova quando si è innamorati, un labirinto da cui è difficile uscire. La canzone vuole ricreare, attraverso i suoni, proprio questo loop infinito, dove pensiamo sempre alla stessa persona, dove ci viene in mente sempre la stessa immagine e così via.

“Ho scelto di scrivere questo brano, perché volevo parlare della fase dell’innamoramento in maniera allegra leggera – afferma Luvi – e ho descritto situazioni vissute in prima persona, e penso che anche tante altre persone vi si possano ritrovare. La cosa che più mi piace di questo brano è l’energia che trasmette, quell’energia che ho voglia di trasmettere io con la mia musica. ”

Il brano è accompagnato dal video diretto da Paolo Bianconi, Art Creative Director CJ Hamilton ed è un insieme di colori, ognuno a rappresentare un senso, che nella semplicità tendono a descrivere il significato del brano.