In anteprima il video "Lost" del chitarrista Germano Seggio

Milano, 14 mar. (askanews) – In anteprima il videoclip del chitarrista e compositore Germano Seggio, “Lost”, in uscita questo venerdì, 15 marzo, per la realizzazione di un’eventuale anteprima su Askanews.

Il videoclip del brano di Germano Seggio, candidato peraltro con un altro suo videoclip, “Freesias” al premio di miglior videoclip ai Rome Music Video Awards, presenta paesaggi naturalistici e vede protagonista, lo stesso Germano, insieme all’attrice Ade Chiara Radosta.

Nel videoclip, dall’atmosfera rarefatta, viene presentata in maniera sottile ed elegante, con una ricchezza di dettagli e simbolismi, la natura dell’uomo quale essere errante, le cui condizioni e possibilità sono in costante mutamento. Questo concetto viene espresso attraverso una narrazione che vede, a lungo, un uomo ed una donna cercarsi senza incontrarsi, a causa della scelta di lei di nascondersi dietro delle “maschere”. Solo nel finale, i due protagonisti si ritrovano, ma solo per perdersi nuovamente. Il messaggio che si cerca di trasmettere è che, ogni cosa si trasforma, anche e soprattutto le nostre vite umane mai immobili o dal destino segnato.

L’idea del progetto discografico di Germano, PaGe, di cui il brano “Lost” ne è un’anticipazione, ha al proprio centro la legge di conversazione di massa di Lavoisier, secondo la quale: “nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”.