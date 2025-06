In anteprima il video "Merci" di Crifiu feat. Après La Classe

Milano, 11 giu. (askanews) – In anteprima il videoclip del singolo Merci, il brano contenuto in Community Vol.1, il nuovo album dei Crifiu, la band salentina che unisce pop e world music, sound mediterraneo e sonorità elettroniche contemporanee con il feat. di Cesko e Puccia degli Après la Classe. Prodotto da Dilinò e realizzato da Mauro Russo, il video racconta in immagini il mood solare ed estivo del brano, tra le sonorità pop e mediterranee della band.

Girato tra la spiaggia intrisa di mito e leggenda de “Le due sorelle” di Torre dell’Orso e altri luoghi assolati e magici del Salento -terra della band- il videoclip unisce i Crifiu e gli Après la Classe in un viaggio emotivo pieno di luce che fa danzare in un grazie corale alla vita, alle piccole bellezze, alle gioie e alle fatiche che la compongono.

Il brano fa parte di Community, un disco attuale dove al sound riconoscibile della band, un pop colorato e multiculturale, trovano casa incursioni rap, sperimentazioni sonore, testi ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dal mondo, elettronica, potenza rock e leggerezza poetica. Un disco capace di avere le antenne puntate sul mondo e di raccontarlo in maniera inedita. Prodotto da Dilino’ e distribuito da Self anche in versione cd, vinile e chiavetta usb.

9 brani a cui ne seguiranno altrettanti per Community vol. 2 e numerosi ospiti di prestigio da Yuri e Max dei Nomadi ai Modena City Ramblers, da Lucio Fabbri della Pfm a Sherrita Duran (Gospel Voices di Zucchero), Pierdavide Carone, Cortese, Antonio Amato e Consuelo Alfieri (voci e volti dell’Orchestra de La Notte della Taranta), Zouratié Koné dal Burkina Faso e i salentini Après La Classe con Cesko e Puccia.

Un album maturo e, al tempo stesso, nuovo ed intrigante che nelle sue diverse tracce -per contenuti e musicalità- percorre un sentiero comune, una sorta di concept che orbita attorno al senso di “Comunità”, per riscoprire il valore dell’Altro, della collettività, il significato della fratellanza e della solidarietà. Per coniugare i verbi al plurale dando spazio al “Noi” di fronte a un mondo sempre più chiuso in sé stesso dove l’unica legge che conta sembra essere quella del proprio Ego . Un disco che parla di empatia, socialità e partecipazione, di rispetto dell’ambiente, di amore e di bellezza. E lo fa con il sorriso e la voglia di danzare.

Un senso di coralità cantato nelle canzoni che i Crifiu mettono in pratica invitando numerosi ospiti di prestigio perché -come racconta la band- abbiamo sempre aperto le porte delle nostre canzoni agli artisti che la musica ci ha permesso di conoscere e con i quali siamo diventati amici. In questo disco, come non mai, abbiamo la fortuna di avere con noi tanti ospiti. Sono artisti che abbiamo sempre stimato e che con il loro contributo arricchiscono i brani e mettono in forma il senso di quest’opera: disubbidire ai nostri tempi iper individualistici e raccontare la Bellezza dell’Incontro, del ritrovarsi attorno al fuoco, insieme, per ricordarci che siamo Esseri Umani, “angeli con un’ala soltanto” capaci di volare solo rimanendo uniti.

Una band prolifica che annuncia l’uscita di due volumi. Due dischi distinti e intimamente uniti, quasi ad essere un’opera unica -Avevamo così tanti brani prodotti che abbiamo scelto quelli che meglio rappresentano questi tempi e il nostro sguardo su di essi, per pubblicarli in due momenti diversi ma vicini. Questo ci permette di dare il giusto valore ad ogni singola canzone, in un’epoca sempre più veloce in cui la soglia di attenzione e la voglia di ascolto si è sempre più abbassata e di portare buona parte di questi brani nel nuovo spettacolo live perché ognuna di queste canzoni è in grado di camminare con le proprie gambe e allo stesso tempo, di far parte di una “squadra”-.