In anteprima il video "Mi Vida - Reflections" di Custodie Cautelari

Milano, 6 dic. (askanews) – In anteprima video del singolo “Mi Vida – Reflections” che vede la collaborazione di Custodie Cautelari, Matt Backer e London Strings. Mi Vida – Reflections è una canzone che tratta il bilancio di una vita da parte dei due autori, che si sono identificati nei medesimi contenuti, i quali sono cantati in italiano da Ettore Diliberto ed in inglese da Matt Backer. Questa operazione musicale italo-britannica è un compendio alla musica di entrambe le nazioni. Il videoclip è stato realizzato da Francesca De Bonis, artista con la quale i due da tempo collaborano anche nella realizzazione delle sue canzoni. Pubblicato da Milano Music Play, il brano è distribuito da Virgin Group.

Custodie Cautelari è la band di Ettore Diliberto, da 31 anni a questa parte. Gli artisti coinvolti da questa band senza eguali negli anni, sono Franco Battiato, Francesco Renga, Eugenio Finardi, Gianluca Grignani, Elio e le Storie Tese, Franz Di Cioccio, Irene Grandi, Neffa, Enrico Ruggeri, Maurizio Solieri e molti moltissimi altri. Con più di 3700 concerti all’attivo, Ettore Diliberto è riuscito, da outsider, a influenzare la scena musicale italiana con le sue iniziative visionarie e le sue canzoni.

Matt Backer è un songwriter e chitarrista di New Orleans, da tempo amato anche in tutta europa. Spiccano le collaborazioni con Elton John, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’Connor, ABC, Julian Lennon. Da una decina di anni a questa parte collabora con Ettore Diliberto su più fronti, scrivendo canzoni insieme, ma anche partecipando ai concerti dell’ormai monolitico show della “Notte delle chitarre”. La solida collaborazione tra i due è anche una profonda amicizia e stima reciproca.

London String Group (LSG) Il più bel combo di archi di Londra è stato fondato una decina di anni fa da Tina Jacobs e Ruth Elder, entrambe suonatrici di violini e viole, il violoncello è stato suonato dalla strepitosa Jocasta Mudge. La formazione, che ha suonato anche per artisti leggendari, si è implementata nella canzone conferendo al brano la malinconica magia che lo caratterizza.