In anteprima il video "My lovely Geisha" di Mirko Colombari

Milano, 11 apr. (askanews) – In anteprima il video “My lovely Geisha” il singolo inedito di Mirko Colombari, brano libero ed energico, scritto con Nicolò Bolla, prodotto da Gianni Errera all’OneEMusic Studio Roma disponibile anche in digitale (PMS Studio/The Orchard).”Con il nuovo singolo, voglio celebrare un rapporto libero tra uomo e donna.

Mi dà fastidio che il rapporto amoroso uomo e donna debba per forza essere rinchiuso in una gabbia mentale – racconta Mirko Colombari – dobbiamo per forza istituzionalizzare tutto? C’è un riferimento di partenza autobiografico. Io e la mia compagna stiamo insieme da 15 anni, non siamo sposati, viviamo un po’ insieme ma a volte anche separati per settimane, un po’ in Italia un po’ in Olanda.

Ci scegliamo un però tutti i giorni. Alla fine questo infastidisce molti, ma è un problema loro.”Il titolo è stato scelto pensando al contatto tra il sesso e l’amore. L’artista cercava qualcosa che fosse un po’ tutto. Essendo appassionato di arti marziali la cultura orientale lo ha sicuramente influenzato. Il concetto originale di geisha si avvicina parzialmente a quello che lui vuole intendere. Ha scritto la bozza del brano circa 10 anni fa poi come suo solito l’ha lasciato lì, in mezzo ad altre bozze, senza smettere di pensarci. Niente alla fine l’ha dovuto pubblicare. Il testo, per metà in italiano e metà in inglese, perché pensa e crede ci sia qualcosa che va oltre la parola e poi, comunque, quotidianamente usa tutt’è due le lingue un po mischiate e sta imparando l’olandese.Il video ufficiale, girato in provincia di Parma, a Colorno, una parte in un bar conosciuto in zona, DA FIO e l’altra in una villa storica privata (Bacchini), è nato da molte idee che spaziavano da scene d’amore a scene al confine col porno. Cercando un’unione interessante di idee e musica si è deciso un videoclip che racchiude un po’ tutto perché in 3 minuti non è facile ma l’artista è stato aiutato dal suo team e non vi resta che vederlo.