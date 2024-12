In anteprima il video "Never Forget" live dei Fondamenta Nuove

In anteprima il video "Never Forget" live dei Fondamenta Nuove

Milano, 9 dic. (askanews) – In anteprima il video “Never Forget” la versione live del brano cattura l’essenza più cruda e viscerale dei Fondamenta Nuove, mostrando il lato potente ed emozionante delle loro esibizioni dal vivo.

Il brano rappresenta un’unione perfetta tra atmosfere eteree e riflessive e una carica di aggressività e disagio che travolge l’ascoltatore.

Il pezzo si apre con un arpeggio di chitarra pulito e sognante, intrecciato con la melodia distorta della seconda chitarra, il cui timbro si avvicina quasi a quello di un sintetizzatore o di un’arpa.

Questo delicato equilibrio si contrappone alla linea di basso robusta e alla batteria ispirata alla Drum ‘n’ Bass, creando una base ritmica energica e trascinante.

La voce, potente e lacerante, esprime urla di dolore e rabbia, sottolineando le tematiche profonde e personali del testo.

Al centro del brano si trova uno statement chiaro e deciso, rappresentato in due forme nel testo: “I would never forget” e poi “We would never forget”.

La canzone è infatti un’esplorazione dell’impossibilità di dimenticare ciò che è stato, nonostante il peso degli eventi passati. Attraverso una narrazione densa e confusa, si riflette sul disagio esistenziale e sull’incapacità di superare una posizione statica, bloccati dalla paura del cambiamento e intrappolati in una comfort zone che porta a una perenne infelicità.

La versione live di “Never Forget” è un manifesto della forza e dell’intensità dei Fondamenta Nuove, una band capace di unire introspezione e aggressività in un sound unico e inconfondibile.

Nati fuori Milano nel 2019, i Fondamenta Nuove si sono affermati nella scena musicale a partire dal 2022 con i primi live nei club della città.

Fortemente influenzati dai suoni britannici e dalla nuova scena post-punk, il loro stile fonde melodie brillanti e suoni puliti con forti distorsioni e dissonanze.

Nel 2024 debuttano con il singolo “Late Night”, seguito da “Never Forget”.