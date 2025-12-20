In anteprima il video "Non è così", nuovo singolo dei 7Grani

Milano, 20 dic. (askanews) – In anteprima il video di “Non è così”, il nuovo brano dei 7Grani, disponibile su tutti i social e le piattaforme digitali.

“Non è così” è una canzone scritta nel 1991, durante un periodo vissuto in Germania, e nasce da una storia d’amore profonda e dolorosa. Un incontro in Toscana, un innamoramento estivo e poi la distanza.

Dopo pochi mesi, la scoperta della dipendenza della persona amata da droghe pesanti. Ne seguono mesi di tentativi, di lotta e di speranza, fino alla fine di una relazione che l’amore, da solo, non è riuscito a salvare.

Il testi del brano è tratto da una poesia contenuta in un diario, scritto ogni giorno per dare voce a una vicenda umana drammatica e fragile. “Non è così” è una di quelle poesie, trasformata in canzone: un addio sospeso “tra favole e poesie”, tra bugie, desiderio di salvezza e la difficoltà di lasciar andare.

Il videoclip è stato registrato e filmato in presa diretta all’interno dello studio “Il Cortile” di Milano dal tecnico del suono Massimo Caso. Un luogo storico che ha ospitato, tra gli altri, anche Lucio Battisti. Un dettaglio che per i 7grani rappresenta un grande onore e un forte valore simbolico, in sintonia con l’anima intima e autentica del brano.

“Non è così” è una canzone senza giudizio, che racconta l’amore quando si scontra con il limite, la dipendenza e l’impotenza di chi resta ma che vuole urlare un grido di speranza: Non dire addio!!!

IL 22 Dicembre esce l’album” live in Carovana”

22 canzoni registrate dal vivo.

Molti brani fanno parte di un concerto allo SpazioGlloria per i quindici anni dei 7grani in cui hanno partecipato molti musicisti tra cui Luca DeAlberti

Massimo Scoca, Domenico Mamone Luciano Macchia, Marco e Paolo Xeres, Raffaele Kohler, Simone Peduzzi, Davide Laura, Massimiliano Malavasi e altri .

Inoltre ci sono brani registrati in un concerto di.molti anni fa a Roma con il batterista Alessio Russo che purtroppo ci ha lasciato 11 anni fa e alcune registrazioni in altri concerti.

La canzone di Natale è un omaggio a CiaoComo e alla città di Como che verrà pubblicato con un video creato dalla Radio con immagini nostre e disegni di alunni della scuola primaria del Gallio.