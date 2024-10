Milano, 17 ott. (askanews) - In anteprima il video "Occhi blu" il nuovo singolo inedito di Dèlè. Un brano toccante, intenso e sincero che Dèlè ha scritto con Matteo Passarelli che ha curato anche l'arrangiamento, disponibile in digitale dallo stesso giorno. "Occhi blu" racconta il dolore, il de...

Milano, 17 ott. (askanews) – In anteprima il video “Occhi blu” il nuovo singolo inedito di Dèlè. Un brano toccante, intenso e sincero che Dèlè ha scritto con Matteo Passarelli che ha curato anche l’arrangiamento, disponibile in digitale dallo stesso giorno.

“Occhi blu” racconta il dolore, il desiderio e la speranza di rinascita attraverso la storia, vera, di Mattia Gabriele Micarone, un bimbo di Pescara che nel dicembre del 2023 proprio sotto le festività natalizie veniva a mancare all’affetto dei suoi cari, a causa di una malattia con la quale ha lottato fin dalla nascita combattendo a testa alta sempre con il suo sorriso e con i suoi “occhi blu”. Proprio da qui nasce il titolo del nuovo singolo di Dèlè.

“Occhi blu” descrive il dolore dei genitori, Roberta e Simone, e del fratello maggiore Carlo e anche delle cose a cui ci si deve per forza aggrappare per sopravvivere a un dolore simile, a quei ricordi indelebili che restano e regalano ancora sorrisi e amore, ma soprattutto speranza, si perché oggi i genitori di Mattia hanno avuto un altro figlio che si chiama Angelo e ha due occhi stupendi come li aveva Mattia e non a caso un piccolo angelo sta su nei cieli e un altro oggi di nome e di fatto sta riportando VITA in questa bellissima famiglia.

Il video, che contiene immagini del piccolo Mattia, concesse e autorizzate dalla famiglia, per la regia di Nicolò Giacchi, è stato girato a Pescara città dove il bimbo è nato e ha vissuto con il fratello e i genitori.