In anteprima il video "Orizzonte vuoto" singolo dei Quadrozero

Milano, 30 gen. (askanews) – In anteprima il video “Orizzonte vuoto” nuovo singolo dei Quadrozero. Il brano esplora un momento universale nella vita di ogni essere umano: quello in cui ci si ferma a riflettere, cercando di comprendere davvero chi si è, cosa si è raggiunto, cosa manca e quale direzione si sta prendendo. Una domanda che non può che avere risposte incerte, poiché il futuro resta un’incognita per tutti. L’orizzonte, allora, appare vuoto, ma questo vuoto può essere interpretato in due modi: come un limite o come uno spazio libero, senza ostacoli, pronto per essere scoperto e raggiunto.

Dal punto di vista musicale, il brano si distingue come un pop-rock energico, caratterizzato da un incisivo riff di chitarra che si incastra con sintetizzatori eterei e riverberati, mentre tutto è sostenuto da una sezione ritmica solida e precisa. La voce, intensa ma sobria e misurata, riesce a trasmettere con efficacia la profondità del messaggio.

I Quadrozero nascono ufficialmente nel 2022, unendo le esperienze musicali maturate negli anni dai membri del gruppo. Il “quadro zero” rappresenta una tela bianca, un punto di partenza per sperimentare e trasformare idee in suggestioni e, infine, in canzoni.

Il sound della band intreccia le sonorità del pop-rock classico con sequencer elettronici e sintetizzatori pulsanti, creando un mix unico e accattivante. Le loro composizioni spaziano da momenti energici e ruvidi a passaggi più morbidi e avvolgenti, con l’obiettivo di trasportare l’ascoltatore in mondi sonori sempre nuovi.

La line-up comprende Francesco Colletto (voce e chitarre), Roberto Ballesio (basso) e Roberto Bertuolo (batteria e percussioni); per tastiere, sintetizzatori e cori la band si avvale della collaborazione di Angelo Russo.