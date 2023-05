In anteprima il video Prima che arrivassi te di Daniele Cobianchi

Milano, 4 mag. (askanews) – In anteprima il video del singolo “Prima che arrivassi te” che esce in contemporanea a “Ciclista amatoriale” (distribuzione Artist First) l’album di Daniele Cobianchi che segna il ritorno sulla scena musicale del noto manager pubblicitario.

Esce finalmente Ciclista Amatoriale – afferma Daniele Cobianchi – Dopo due anni di lavoro si conclude per me un viaggio unico e straordinario. Questo il regalo che ho fatto al 25enne che ero e al 52enne che sono. Un disco per gli amanti di quel Viaggio faticoso ma straordinario che non prevede il professionismo e nel quale siamo tutti dilettanti, amatori. Dove non ci sono coppe da alzare e la competizione è solo con noi stessi. Una gara a non smettere di innamorarsi delle cose, di meravigliarsi, di progettare e di tenere a distanza la superficialità .

Il brano “Oceano mare” che ha anticipato l’album ha raggiunto il 27esimo posto della classifica Radio Airplay indipendenti dei singoli italiani più trasmessi in radio.

La creatività da sempre accompagna il percorso professionale e personale di Cobianchi, declinandosi in diverse forme di espressione che l’hanno portato a raggiungere i vertici della sede italiana di una delle più note Advertising Agency del mondo senza mai abbandonare la sua passione per il suo primo amore, la musica. Nell’album Ciclista Amatoriale fa confluire la sua urgenza artistica e racconta attraverso un cantautorato pop la sua vita, la sua maturità e la sua storia, una storia in cui tutti possiamo rispecchiarci fatta di sliding doors, scelte e sogni mai abbandonati.

La copertina di “Ciclista Amatoriale” è firmata dall’artista di fama internazionale Paolo Troilo.

Daniele Cobianchi nasce a Parma il 14 novembre 1970 e si laurea nel 1998 in Filosofia del Diritto all’Università di Bologna. Dal 2014 è il Ceo della azienda leader del settore pubblicitario McCann Worldgroup Italy.