In anteprima il video "Quo Vado?" singolo dalla community Spazio X

Milano, 4 ott. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo “Quo Vado?” pubblicato da Spazio X – la community nata in Val di Susa fortemente voluta da Luca Vicini (Vicio, produttore e bassista dei Subsonica), a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell’EP di debutto Narrazione 1. Clida e Metis sono gli autori del testo, mentre le musiche sono di Vicio, Michele Rege e Federico Ferrero.

Il brano ha sonorità mariachi e trap spensierate che accompagnano rime eleganti, originali, brillanti e vivaci e un ritornello che entra immediatamente in testa.

Proprio Clida e Metis raccontano: Quo Vado? trasmette leggerezza dal primo ascolto, è vero. Ma, allo stesso tempo, nelle parole del testo ci sono una moltitudine di spunti di riflessione: c’è la rivalsa, il volersi elevare dopo tanti anni di gavetta e di musica; e c’è quella disarmante sensazione di dover sempre avere a che fare con le difficoltà di un artista emergente al giorno d’oggi, specialmente quando si arriva da luoghi di provincia come la nostra Val di Susa. Nonostante tutto è innegabile il senso di appartenenza a un luogo che, per quanto possa essere teatro di molte controversie, è comunque il luogo in cui Spazio X ha piantato le proprie radici e sta crescendo sempre di più .

Il videoclip, diretto e montato da Edoardo Givone, è in arrivo lunedì 6 ottobre. Ambientato nella più classica delle feste in piscina, riprende il mood tipico dei party della scena urban trascinato dal sound allegro e coinvolgente del brano.